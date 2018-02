Akragas, il nuovo corso parte con un pareggio contro la Casertana

Il nuovo corso dell'Akragas inizia con un pareggio contro la Casertana. I biancazzurri di Lello Di Napoli hanno raggiunto i campani a inizio ripresa, con una rete di Gaetano Dammacco. Spazio, anche, per quasi tutti gli altri nuovi arrivati.

La Casertana era passata in vantaggio al 24' con una rete di Turchetta. Modulo 3-5-2 dall'inizio con Zibert dal primo minuto e in attacco la coppia Moreo-Camarà. Nella ripresa il tecnico inserisce i "nuovi" Pastore, Sanseverino e Dammacco al posto dei "vecchi" Saitta e Bramati. Al 70' Pisani è stato espulso per un fallo da ultimo uomo.

Ecco il tabellino della gara:

Akragas: Vono, Scrugli, Danese, Pisani, Saitta (1’ st Pastore), Zibert, Carrotta, Mileto, Bramati (1’ st Sanseverino), Camarà (33’ st Navas), Moreo (1’ st Dammacco). A disposizione: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Ioio, Gjuci, Canale, Minacori, Caternicchia. All. Di Napoli.

Casertana: Forte, Lorenzini, Rainone, Polak (13’ st De Vena), Pinna (23’ st Meola), De Rose, D’Anna, Turchetta, Padovan, Carriero (34’ st Alfageme), De Marco (13’ st Romano). A disposizione: Gragnaniello, Cardelli, Finizio, F. Forte, Rajcic, Cigliano, Santoro, Tripicchio. All. D’Angelo.

Marcatori: Turchetta al 24’ pt, Dammacco al 1’ st

Arbitro: Vigile di Cosenza

Note: espulso al 70’ st Pisani per fallo da ultimo uomo; ammoniti: Scrugli, De Rose, D’Anna, Pinna, Zibert.