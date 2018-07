"Organizzate serate danzanti senza licenza di polizia", chiuso un locale pubblico

Sarebbero state organizzate serate danzanti senza avere la licenza di polizia. La polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Agrigento, coordinata dal primo dirigente Fatima Celona, ha notificato un provvedimento di chiusura ad un esercizio pubblico. Provvedimento emanato dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma.

Al provvedimento si è arrivati dopo ripetuti controlli e verifiche effettuati dalla polizia che ha accertato come nel locale si facessero "svolgere serate danzanti senza avere ancora conseguito la licenza, presupposto necessario per potere intraprendere l’attività imprenditoriale di pubblico spettacolo. Il locale - stando alle ricostruzioni ufficiali della Questura - oltre ad essere privo di licenza sarebbe risultato essere luogo di disturbo alla pubblica e privata quiete, determinando una situazione di grave allarme sociale e di pericolo concreto per la collettività tale da ritenersi necessario un intervento di urgenza al fine di ripristinare adeguate condizioni di ordine e sicurezza pubblica".

"Nel corso dei controlli si è accertato che all’interno dell’esercizio venivano organizzate serate musicali e danzanti - prosegue la ricostruzione della Questura - senza alcun titolo autorizzatorio di polizia e di agibilità dei locali per lo svolgimento di tale tipologia di spettacoli, con conseguente emissione di musica ad alto volume e schiamazzi che arrecavano disturbo alla quiete pubblica". Dopo le richieste di intervento al “113”, oltre alla musica ad alto volume, i poliziotti avrebbero accertato anche "la presenza, nelle vicinanze del locale, di numerose autovetture parcheggiate in modo selvaggio, ossia sui marciapiedi, su entrambi i lati della strada, e in alcuni casi davanti l’ingresso delle abitazioni private. E' stato accertato che numerose persone che uscivano da locale e che stazionavano presentavano chiari segni di assunzione di alcool, evidente difficoltà a deambulare e parlavano ad alta voce. Alle prime luci dell’alba, all’altezza del locale, si è verificato un incidente stradale".

"Nonostante fosse già stata ordinata dal questore la cessazione immediata dell’attività di trattenimenti danzanti, è stato accertato che nel locale è stata organizzata una ulteriore serata senza attendere il rilascio della licenza di polizia".

Il rilascio delle licenze di polizia di pubblico spettacolo, da parte del questore, ha lo scopo di tutelare la sicurezza, l’incolumità della collettività ed è uno strumento normativo che consente al questore di intervenire, con una misura di pubblica sicurezza avente natura tipicamente preventiva e cautelare, qual è appunto la sospensione e la successiva chiusura dell’attività in questione, nel caso in cui si accerti che un locale costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la pubblica moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini” , intervenendo, pertanto, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico.



Gallery