"San Calogero abbraccia la Valle", Biagio Licata: "Raccolti oltre 5mila euro"

Successo per l'edizione 2019 dell'evento "San Calogero abbraccia la Valle". Una serata speciale che ha avuto come palcoscenico il tempio di Giunone. Musica, arte e tradizione, ma anche fede e cultura. La serata ha visto sfilare sul palcoscenico, tra gli altri, anche il primario di pediatria dell'ospedale di Agrigento, Giuseppe Gramaglia. L'evento, è stato utile, a raccogliere fondi da destinare all'ambulatorio di Diabetologia pediatrica del "San Giovanni di Dio". Sono stati raccolti 5.560,00 euro. La serata, voluta fortemente dall'agrigentino Biagio Licata, in qualità di direttore artistico, è stata un successo annunciato.

"Con tutto l'incasso devoluto sarà possibile acquistare degli strumenti e delle apparecchiature, che sicuramente arricchiranno e aiuteranno il lavoro in pediatria. Agrigento ed i miei concittadini ancora una volta mi stupiscono, perché non esitato mai a partecipare a tali iniziative". Queste le parole di Biagio Licata. L'evento è stato animato dall'associazione de "I tammurinara di Girgenti", sul palco anche il comico siciliano, Sasà Salvaggio.