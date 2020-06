"Violati i sigilli alla Scala dei Turchi", scattano le denunce per 13 persone

I carabinieri della stazione di Realmonte, ieri pomeriggio, hanno denunciato 13 persone che si erano avventurate alla Scala dei turchi, violando i sigilli dell'area che, come noto, è posta sotto sequestro penale nel contesto di un'inchiesta condotta dalla Procura di Agrigento.

I militari, durante un'attività di pattugliamento hanno sorpreso 13 persone (sia turisti che residenti), i quali, pur avendo notato i divieti connessi al provvedimento si erano introdotti nell’area posta sotto sequestro. Per tutti loro è scattata la denuncia a piede libero appunto per violazione dei sigilli. I carabinieri continueranno a garantire attività di monitoraggio dell'area della Scala dei Turchi per tutta la stagione estiva.