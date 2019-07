"Maxi truffa per ottenere finanziamenti pubblici": scatta sequestro da un milione di euro

I finanzieri della Compagnia di Sciacca, al termine di un’articolata indagine a contrasto delle frodi agli incentivi nazionali e comunitari coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo da oltre un milione di euro. Somme, secondo le indagini, indebitamente percepite per la realizzazione di una struttura per la trasformazione e la conservazione di prodotti ittici freschi.

Le fiamme gialle hanno denunciato a piede libero 5 persone – tutti saccensi – per concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di oltre 3.260.000 euro e autoriciclaggio di denaro per circa 1,5 milioni di euro.

A monte c'è una c omplessa attivita investigativa, durata oltre due anni, che ha permesso di riscontrare le condotte illecite poste in essere da 3 soggetti titolari di tre società utilizzate per percepire (secondo l'accusa) in modo indebito finanziamenti pubblici. Tutto grazie a due professionisti saccensi, incaricati d ella progettazione tecnica e finanziaria dell’intervento, i quali, alla fine, hanno predisposto e firmato la documentazione di rendicontazione destinata agli organi regionali per la liquidazione degli incentivi pubblici.