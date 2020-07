Discarica sequestrata, Legambiente attacca: "Ci costituiremo parte civile"

E' stata sequestrata ieri la discarica contrada Matarano di Siculiana, attualmente in gestione alla Catanzaro Costruzioni, e dell’impianto stesso. Ad intervenire, senza mezzi terminini, è Legambiente. Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, parla di una "situazione gravissima".

Il provvedimento, su richiesta del procuratore Luigi Patronaggio e del pm Alessandra Russo, è stato firmato dal gip Francesco Provenzano. Tre gli indagati, si tratta dei gestori dell'impianto riconducibile all'ex presidente di Sicindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro e ai suoi fratelli. Giuseppe Catanzaro - va precisato - ex presidente di Confindustria Sicilia, non è più da qualche mese dirigente della “Catanzaro Costruzioni”.

“L’ennesima discarica chiusa per irregolarità tecnico-amministrative dell'impianto e le conseguenti ricadute sul territorio con contaminazione del suolo e delle acque e di pregiudizio per l'ambiente e per la salute pubblica. Non è più ammissibile - dice Zianna - leggere queste notizie. E ancora una volta, denunciamo che si tratta di una gravissima responsabilità politica di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni, dell’intero arco parlamentare, di chi sta in maggioranza e, persino, di chi dall’opposizione non ha sollevato la questione seriamente e fino in fondo, chiedendo, come noi facciamo da tempo, soluzioni alternative e coerenti al ‘sistema delle discariche’. L’unica soluzione resta quella di puntare, in modo drastico, senza contraddizioni o tentennamenti, sulla raccolta differenziata; costruire tanti impianti di riciclo diffusi in tutta la regione a partire dai digestori anaerobici per produrre biometano e compost; prevedere la chiusura di tutte le attuali discariche al completamento delle loro capacità di abbancamento, portando, eventualmente, i rifiuti fuori dalla Sicilia. Contrari, ovviamente, a qualsiasi ipotesi di ampliamento delle discariche. Nel caso della discarica di Siculiana, in un eventuale processo, ci costituiremo parte civile”.