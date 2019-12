Sequestrate tre tonnellate di pesce avariato, multato il titolare di una azienda

I carabinieri di Racalmuto hanno sequestrato tre tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione. L'operazione, insieme ai militari del Nas di Palermo, rientra nell'ambito di una campagna natalizia mirata a controllare e reprimere i reati contro la salute pubblica. I militari dell'Arma hanno controllato un’azienda conserviera e sequestrato 3 tonnellate di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Inoltre, secondo quanto fatto sapere dai carabinieri, sono state elevate sanzioni per migliaia di euro.

Per garantire la serenità degli acquisti a Racalmuto sono scesi in campo i carabinieri della stazione e quelli del Nas di Palermo, controllando un’industria conserviera locale.

Una volta iniziato il controllo, per i militari è stato un susseguirsi di spiacevoli sorprese: bancone dopo bancone hanno trovato e ovviamente sequestrato migliaia di vasetti di pesce sott’olio e di filetti sottosale in cattivo stato di conservazione e dalle caratteristiche alterate.

I militari hanno quindi proceduto a sanzionare per mille euro il titolare della ditta e hanno sequestrato, impedendo che potessero finire in commercio, oltre 3 tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione.