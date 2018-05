Scoperte quattro auto ed una moto senza assicurazione, scatta il sequestro

Non si ferma la stretta contro le auto non in regola con l'assicurazione o parcheggiate in divieto di sosta. Nel corso dei controlli con "Street car" della polizia municipale di Agrigento, guidata dal comandante Gaetano Di Giovanni, quattro auto ed un ciclomotore, veicoli regolarmente posteggiati in alcune strade del centro urbano, sono stati sequestrati poiché scoperti senza regolare copertura assicurativa.