"Sotterravano pezzi di automobili", sequestrata discarica abusiva: due denunce

Blitz dei carabinieri contro i reati ambientali nell'area montana agrigentina. I militari della Compagnia di Cammarata, hanno passato al setaccio varie officine auto-meccaniche ed autodemolitori.

Al termine delle verifiche è scattato il sequestro di una discarica abusiva. In particolare, a Cianciana, - fanno sapere i carabinieri - sono stati denunciati due responsabili di una ditta di autodemolizioni, un 70 enne ed un 45enne, in quanto avrebbero utilizzato uno dei terreni facenti parte della loro ditta, esteso circa 400 metri quadrati, come discarica abusiva.

Nell’attività di controllo, infatti, i militari avrebbero rinvenuto nell’area, ora sottoposta a sequestro, numerosi pezzi di autoveicoli interrati ed altri rifiuti di vario genere.