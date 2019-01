Gestione del cimitero di Piano Gatta, le bare in attesa sono oltre quaranta

Cimitero di Piano Gatta, niente passi avanti nella vertenza con la ditta che dovrebbe gestire la struttura, le bare conservate in un magazzino sono oltre quaranta.

Se pare potrebbe giungere a giorni la risposta del Comune alle controdeduzioni dell'impresa Global service (che aveva a sua volta replicato alla minaccia di risoluzione del contratto avanzata dal Municipio) attualmente la questione del futuro della struttura sembra ad un punto di stallo. Un "nulla di nuovo" durato così tanto che - al netto di raccolte firme e articoli di giornale - anche la Prefettura e l'Asp si sarebbero interessati della vicenda, la seconda "ricordando" al Comune il fatto che delle bare contenenti cadaveri non possono essere conservate così a lungo in quello che è poco più che un semplice magazzino.

Intanto i rapporti con la Global service potrebbero addirittura divenire più tesi di quanto non siano adesso: il privato, infatti, sta portando avanti due richieste di accesso agli atti per altrettante vicende che potrebbero arrivare dinnanzi ad un giudice. La prima, già nota, riguarda le famose cappelle acquistate - ma non pagate - dal Comune per ospitare i morti del naufragio del 3 ottobre 2013. La seconda riguarda i loculi di Piano Gatta preesistenti alla firma del project financing con il privato di cui l'Ente avrebbe di recente rinnovato le convenzioni con i cittadini, incassando le somme relative in almeno una novantina di casi.