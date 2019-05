Cimitero di Piano Gatta, si cerca un nuovo gestore per la struttura

Futuro della gestione del cimitero di Piano Gatta, ad Agrigento, occhi puntati sull'incontro Comune-privato che si terrà, salvo rinvii, il prossimo 3 giugno. In città arriveranno i rappresentanti della società "Consital", seconda ditta dell'Ati che gestisce la struttura. La proposta del Comune è che questa subentri al capogruppo, la "Global service" che secondo il Municipio non avrebbe i titoli per svolgere questo ruolo e, soprattutto, per occuparsi della costruzione delle tanto attese nuove cappelle cimiteriali.

Se la ditta accetterà di subentrare si potrebbe infatti partire subito con i lavori e dare sepoltura alle otlre 30 bare che attendono ormai da mesi di poter trovare una soluzione definitiva. Il Comune, tuttavia, se la ditta non fosse interessata al subentro - e se non vi saranno nuove sentenze del Tar in senso contrario - è pronto ad intervenire in maniera sostitutiva acquistando dei loculi prefabbricati già prima dell'estate.