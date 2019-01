Cimitero di Piano Gatta, nessuna soluzione: le salme in attesa destinate ad aumentare

Salme in attesa di sepoltura al cimitero di Piano Gatta, nessuna soluzione a breve termine è in vista. Se nei giorni scorsi il Comune stava infatti valutando la possibilità di riutilizzare alcuni loculi che si trovavano sotto terra nel cimitero di Bonamorone, pare che questa opzione sia stata scartata, lasciando all'amministrazione una sola cosa da fare, cioè attendere il completamento della vicenda burocratica - e probabilmente a breve legale - tra Municipio e "Global service", società che gestisce in project financing il cimitero e che, accusa palazzo dei Giganti, non avrebbe le dovute certificazioni per svolgere il ruolo di capogruppo. Proprio per questo l'ente aveva dato il via ad un processo che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto portare alla risoluzione del contratto.

Mancano loculi, si punta a recuperare sepolture a Bonamorone

E nel frattempo? Si cercheranno ancora loculi liberi tra quelli che hanno le concessioni scadute, ma si tratta ovviamente di provvedimenti tampone che non consentiranno di seppellire la quarantina di salme che attualmente ancora attendono una collocazione. Dal Comune, in un certo senso "rassicurano": quando sarà definito ogni aspetto sulla titolarità della concessione si procederà spediti per risolvere questa situazione che definire indecorosa sarebbe riduttivo.