"Senza patente e con un coltello a serramanico", tre denunciati

Un cinquantasettenne è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché trovato in possesso - durante un controllo al Villaggio Mosè - di un coltello a serramanico di genere vietato della lunghezza di 15 centimetri.

Ad Agrigento, i militari dell'Arma hanno "pizzicato" - ad un posto di blocco - e denunciato un ventenne empedoclino risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita e a Siculiana è stato denunciato un trentanovenne di Agrigento perché trovato sprovvisto di patente, in quanto revocata.

Ore frenetiche le ultimissime, per i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che hanno messo a segno una raffica di controlli lungo tutto il litorale costiero. Controlli per garantire la sicurezza pubblica. Ad entrare in azione sono state una ventina di pattuglie. In poche ore, quaranta carabinieri scesi in campo, hanno identificato circa 150 persone e nei numerosi posti di blocco effettuati, sono stati controllati oltre 100 veicoli. Sono state elevate una decina di sanzioni al codice della strada, in particolare per mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare alla guida.