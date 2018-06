"Senza patente e senza assicurazione", raffica di maxi multe

Guida senza patente. Ha 20 anni il favarese che, nelle ultime ore, è finito nei guai. I carabinieri della tenenza cittadina, durante un controllo, lo hanno “pizzicato” mentre guidava senza patente e gli è stata elevata una sanzione amministrativa di 5 mila euro.

Sempre durante i controlli, fatti anche alla circolazione stradale, i carabinieri della tenenza di Favara hanno trovato un ventottenne che era alla guida di uno scooter non assicurato. In questo caso è scattata una sanzione amministrativa di oltre 800 euro e il sequestro del mezzo. Per il dissequestro il ventottenne dovrà pagare la multa e produrre l’assicurazione rinnovata.