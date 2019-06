Recupero delle rette per i disabili mentali, il tribunale punta il dito contro il Comune

E’ una delle sentenze perse che hanno inflitto un colpo grave alle casse dell’ente, tanto da spingere il dirigente finanziario a ritenere che l'equilibrio di bilancio non fosse al momento raggiungibile. Stiamo parlando del ricorso proposto dal Comune di Agrigento contro l’Azienda sanitaria provincia di Agrigento per incassare – era questa l’intenzione – delle somme connesse al ricovero e la cura dei disabili mentali. Risorse che si decise alcuni anni fa di tentare di riscuotere, ma purtroppo senza successo.

La sentenza, comunque, è abbastanza chiara. Il giudice ha infatti deciso per l’insussistenza delle condizioni per accogliere la domanda risarcitoria, stante che l’attore ha effettuato “una produzione generica e approssimativa, contestata dalla parte avversa, allegando solo schemi riepilogativi delle spese complessivamente sostenute negli anni dai quali non è possibile desumere in alcun modo la natura delle prestazioni eseguite, i soggetti destinatari, i singoli importi in relazione ai tempi di erogazione né, tantomeno, se i soggetti disabili siano stati collocati in strutture accreditate o convenzionate”.