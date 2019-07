"Se la buca è visibile, il Comune non paga", condannata una cittadina

Se la buca è ben visibile e quindi evitabile in caso di infortunio non può essere riconosciuta la responsabilità dell’ente che ha in ogni caso il compito della manutenzione. È in sintesi il contenuto di una sentenza a favore del Comune di Sciacca

In particolare la Corte di Appello di Palermo ha condannato una cittadina al pagamento, in favore dell'ente delle spese di giudizio per circa 1890 euro, oltre accessori, e al versamento del contributo unificato integrativo di circa 355 euro.

Il ricorso parte da una cittadina che si era ferita cadendo a terra a causa di una buca stradale. Per i giudici “deve escludersi la responsabilità dell’Ente custode per i danni seguiti a una caduta provocata da una buca sul manto stradale se dall’istruttoria è emerso che la buca era ben visibile e facilmente evitabile con l’adozione di un comportamento attento”.