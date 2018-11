Sempre più debiti fuori bilancio, ma la commissione d'inchiesta sul fenomeno tarda ad arrivare

I debiti fuori bilancio al Comune di Agrigento sembrano senza fine. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale si è trovato, tra le altre cose, a dover votare un risarcimento da oltre 270mila euro ad alcuni cittadini proprietari di un'estensione di terreno al Villaggio Mosè espropriata in modo giudicato non regolare dai giudici. E se l'ente sta cercando adesso di fare ricorso per ottenere una revisione verso il basso dell'importo dovuto, complessivamente le casse pubbliche solo per questa vicenda hanno sborsato oltre 470mila euro.

Si tratta, come è evidente, di uno dei casi più "costosi", ma quello dei debiti fuori bilancio è ormai un fenomeno patologico, che non si riesce a fermare e rispetto al quale ci continua ad essere poca chiarezza. Erano stati, ad esempio, i revisori dei conti a chiedere in più occasioni che si valutasse l'operato dei dirigenti e dei funzionari comunali rispetto ad alcuni debiti scaturenti da sentenze contro le quali il Comune non si era costituito o che erano arrivati già scaduti (quindi con l'aggiunta degli oneri) in Consiglio comunale per la dovuta approvazione.

Per fare il punto, già settimane fa, il Consiglio aveva votato la costituzione di una commissione d'indagine, che però ad oggi è ancora ferma per la necessità di prevedere un maggior numero di posti in seno alla stessa al fine di avere una più ampia rappresentanza dei numerosi gruppi consiliari. Nel frattempo in Aula è arrivato anche un altro punto, proposto dalla commissione Bilancio, e concentrato su alcuni specifici debiti fuori bilancio, quelli connessi a sentenze dinnanzi al giudice tributario, dato che il Comune spesso non si costituisce in giudizio anche quando potrebbe vincere.