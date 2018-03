"Salute e prevenzione scelta di vita", seminario della Cisl

In occasione della celebrazione della giornata mondiale della donna, si rinnova anche per il 2018, l'impegno dell'associazione Compagne di viaggio e della Cisl Funzione Pubblica, che promuovono per l'8 marzo un seminario dal titolo "Salute e prevenzione: una scelta di "vita"".

L’evento avrà luogo presso la sede della Cisl in piazza Pirandello n. 18, Agrigento, dalle ore 15,30.

Nell’occasione saranno trattati i temi della salute di genere per porre l’attenzione nel definire le politiche sanitarie è, infatti, strategico perché malattie comuni agli uomini e alle donne , presentano fondamentali differenze tra i due sessi nella sintomatologia, nella prognosi, nel trattamento, nell'incidenza.

La donna, che ha un ruolo di protagonista nel contesto sociale e familiare per la sua capacità di accogliere i bisogni di salute, si trova sempre più spesso l'unica caregiver su cui si riversa il peso della gestione della cura dei familiari con problemi sanitari, spesso finisce con il trascurare la propria di salute.

D'altra parte i bisogni sanitari delle donne sono differenti, diversificati in relazione all'età, complessi e richiedono delle risposte adeguate.

Oltre alle relatrici che presenteranno contenuti relativi agli obiettivi prioritari fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanita: Prevenzione cancro, adesione agli screenings, malattie non trasmissibili, effetti fisici e psicologici della violenza, disturbi del comportamento alimentare, l’evento sarà arricchito dalla testimonianza di alcune donne.