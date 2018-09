La statale 115 trasformata nella strada dei semafori: piazzati anche alla galleria del Caos

La strada statale 115 si è trasformata nella "strada dei semafori" e dei sensi unici alternati. Da due giorni ne è stato piazzato un altro agli ingressi della galleria Caos - tratto iniziale della statale 640 - . Anche in questo caso, i tecnici dell'Anas stanno svolgendo - secondo quanto scrive oggi La Sicilia - lavori per il potenziamento dell'illuminazione interna alla galleria. Semafori quest'ultimi che si aggiungono a quelli, per il senso unico alternato, sul viadotto Salsetto che è oggetto d'accertamenti per verificarne la staticità.

Colpisce, inevitabilmente, la contemporaneità degli interventi, senza che agli automobilisti siano stati garantiti percorsi alternativi. Da lunedì, fra l'altro, è stato annunciato - dall'Anas - il senso unico alternato, regolato da semafori, sempre lungo la statale 115, all'imbocco della galleria "Rocca di Corvo" che si trova fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Anche in questo caso verranno fatti lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione.