Piano Lanterna, dopo due anni tornano in servizio i semafori

A distanza di due anni e dopo non pochi disagi e anche qualche incidente stradale, tornano in funzione i semafori lungo la strada statale 115, tra altopiano Lanterna e contrada Inficherna.

Gli impianti stati spenti perché la loro presenza, se da un lato evitava pericolose collisioni, dall'altro contribuiva a creare lunghisisme file di auto in una zona che è storicamente molto intensamente trafficata soprattutto nel periodo in cui era presente anche un secondo semaforo più a valle, a causa dei lavori in corso sul viadotto Salsetto.

Rientrate le necessità di sicurezza, l'impianto è stato adesso ripristinato, per quanto i residenti segnalino che l'impianto quasi subito dopo l'installazione avrebbe nuovamente smesso di funzionare.