Fanno i selfie al mare e li postano sui social, i ladri gli svaligiano le case

Vanno al mare, si fanno dei selfie e li pubblicano sui social. Al rientro in casa, trovano le residenze estive - a San Leone - svaligiate. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Gli ultimi episodi di microcriminalità dimostrano come anche i malviventi stanno molto attenti ai social network. Anzi, in alcuni casi studiano proprio le loro vittime prescelte.

Alle due famiglie - vittime del furto in abitazione - non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell'ordine.