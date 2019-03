Panini gourmet nell'Agrigentino, ecco dove poterli mangiare

Con hamburger selezionati, con il pesce me anche con salumi di prima scelta: sono i panini gourmet. Abbiamo selezionato le migliori paninerie dell’Agrigentono, dove il gourmet è di casa.

Nel cuore della via Atenea, sorge la Putìa Siciliana. Un ritrovo speciale, dove si possono anche trovare i panini gourmet. Salumi speciali, con lardo di suino nero, mandorlo e miele.

Tra le nuove proposte della città, anche Ciaula. Panini gourmet con il pesce ma anche con la carne. Maxi hamburger o gamberoni in ghiaccio, tutto farcito con prodotti a chilometro zero.

I panini gourmet fanno anche tappa a Licata. Oltre ai cocktail, alla Drogheria, si possono anche trovare delle specialità culinarie. I panini gourmet sono una vera e propria chicca della tavola, un burger di melanzana con pomodoro confit e maionese al basilico.

Tra le proposte della via Atenea, anche Siculò. Un locale dove si mastica la tradizione agrigentina e non solo. Anche in questa location si possono trovare degli speciali panini gourmet.