"Armi possedute illegalmente e violazioni di misure cautelari", sei arresti

Super controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, al termine del quale sei persone sono finite in manette.

Verifiche ed accertamenti - fanno sapere i carabinieri - sono stati eseguiti nei confronti di diverse persone sottoposte a misure cautelari. In manette un 62enne di Ribera, ed un 60enne, entrambi per espiazione della pena. Arrestato, invece, per violazione della misura cautelare un 40enne favarese.

A Realmonte - proseguono i militari - un 81enne è stato, invece, sottoposo alla detenzione domiciliare per sconto della pena. A Licata, un 41 anni è finito agli arresti domiciliari per aver violato una misura cautelare. A Naro, una pensionata è finita agli arresti domiciliari per aver violato la normativa sulle armi, in quanto non avrebbe regolarizzato il possesso di una pistola semi-automatica calibro 7.65 ed un fucile doppietta calibro 16, armi che sono state sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria.