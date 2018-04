Segretario generale del Comune, ecco chi è Michele Iacono

Due destini, se si vuole, incrociati, quelli di Pietro Rizzo, segretario comunale di Agrigento uscente e Michele Iacono, che prenderà il suo posto già il prossimo mese. Ad unirli, l'incarico svolto da entrambi a Porto Empedocle, comune dove Iacono è approdato dopo l'esperienza ad Aragona. Qui, il nuovo segretario generale di Agrigento ha dovuto analizzare anche gli atti prodotti da quello che è doppiamente il suo predecessore.

Nato nel dicembre del 1967, Iacono ha frequentato la scuola militare “Nunziatella” di Napoli, dove ha ricevuto la menzione della Cifra d'Onore. E' laureato in Scienze Politiche, è abilitato all'esercizio della professione forense ed è segretario generale dal 1994, anno in cui iniziò a lavorare ad Armungia, in Sardegna. Ha ricevuto in carriera diversi economi solenni e lettere di elogio. In provincia di Agrigento ha ricoperto il ruolo di dirigente e segretario generale nei comuni di Aragona, Realmonte e, appunto, Porto Empedocle. All'attivo ha una quarantina di pubblicazioni in riviste specialistiche di settore.