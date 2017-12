Segnaletica stradale carente, il Comune corre ai ripari con 30 mila euro

Serve rifare, in più punti della città, la segnaletica stradale orizzontale che è mancante o usurata. Le nuove norme sulla sicurezza stradale impongono, del resto, concreti interventi di riduzione dei rischi derivanti proprio dalla carente segnaletica. Il Comune di Agrigento deve, pertanto, comprare la vernice spartitraffico rinfrangente di colore bianco, giallo, blu e nero. Vernice le cui scorte in magazzino sono in fase di esaurimento.

Ma serve acquistare anche delle transenne in plastica da destinare sempre al servizio Segnaletica stradale della polizia municipale. Per comprare le transenne e la vernice spartitraffico rinfrangente, il Municipio ha impegnato la somma complessiva di ben 30 mila euro.