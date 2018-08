Sedicenne investita da un "pirata" della strada, in città è veglia di preghiere

E’ stata travolta da un “pirata” della strada. Ad essere in gravissime condizioni è una sedicenne di Agrigento. La ragazza si trovava in contrada Crocca, in sella ad uno scooterone 125 di cilindrata, e sarebbe stata travolta da un'autovettura. La sedicenne è stata trasferita all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici della Neurochirurgia l'hanno sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Ieri, per lei, si sono riunite diverse persone per delle veglie di preghiera. In due chiese della città, in silenzio, è stato chiesto - da diversi fedeli - "aiuto" e "intercessione" all'Altissimo.

Il tam tam non si è fermato, anche su Facebook diverse persone, amici e parenti, hanno invogliato la gente a dedicare una preghiera alla giovane di Agrigento. Una vicinanza, questa, che di certo tiene unite le speranze.