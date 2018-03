Incontri sul benessere, secondo appuntamento al Giardino botanico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è tenuta ieri pomeriggio nell'aula Aldo Moro del Giardino Botanico del Libero consorzio di Agrigento, la seconda delle quattro giornate di incontri gratuiti dedicati alla crescita personale e rivolti a chiunque senta il bisogno di ritrovarsi e aumentare la propria autostima per riacquisire equilibrio, vigore e lucidità nella vita quotidiana.

L'happening di ieri è stato dedicato a “Lo yoga della risata” ed è stato tenuto da Luana Landolina, allenatrice mentale, affiancata da Chantal Beltrami, leader yoga della risata che hanno fatto vivere ai partecipanti un'esperienza di benessere, movimento, motivazione, chiarezza e miglioramento.

Il terzo incontro è in programma giovedì prossimo 22 marzo alle 16 sempre al Giardino Botanico e affronterà come argomento, le convinzioni. Per partecipare all'happening ci si può rivolgere ai Numeri Verde del Libero Consorzio Agrigento 800-315555, 800-236837 oppure al numero 328.8433133 o scrivere a info@disciplinamentale.it.