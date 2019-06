Nuovo caso "Sea Watch3", la nave pendola fuori dalle acque territoriali

Pendola, dall'alba, al di fuori delle acque territoriali italiane. Un "copione" già visto quello della Sea Watch 3 che, alle 6,30 circa di stamani, sembrava aver cambiato rotta virando verso Malta.

A bordo della nave Ong, battente bandiera olandese, ci sono 52 migranti salvati da un gommone in avaria, in acque libiche. Giunta a poche miglia da Lampedusa, obiettivo dichiarato nonostante il divieto del Viminale, ha virato - secondo quanto rilevato, stamani, dal sito Marinetraffic, verso Est in direzione di Malta.

Al momento sembrerebbe essere ferma e in attesa di capire dove sbarcare i 52 naufraghi. Ieri l'Ong aveva confermato di non volere fare sbarcare i migranti a Tripoli, in Libia.