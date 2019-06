Sea Watch, la portavoce Linardi: "La situazione a bordo è insostenibile"

"La priorità è che queste persone vengano portate a terra e che si metta fine a questa messinscena, a prescindere da qualsiasi tipo di indagine rispetto alla quale offriremo la massima collaborazione". A parlare, via Twitter è la porta voce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi. Il video messaggio ha l'obiettivo di sottolineare la situazione a bordo della nave. "E nostro interesse che venga fatta chiarezza su molti aspetti di questa vicenda".

Linardi, via Twitter, parla così: "La situazione a bordo è insostenibile - dice la portavoce - c'è un via vai continuo di navi e ispezioni. Tutte situazioni che creano scompiglio ma sopratutto aspettative tra i migranti che è difficile tenere sotto controllo perché non sappiamo quando questa situazione si risolverà. Si deve mettere fine a questa messa in scena.Non si sta prendendo minimamente in considerazione dello stato di necessità”.