Solidarietà a Carola Rackete, associazioni e cittadini si danno appuntamento al porto

"Carola arriverà con una motovedetta della GdF a Porto Empedocle intorno alle 12. Salutiamola ed esprimiamo la nostra solidarietà! Per chi volesse ci incontriamo lì alle 11:40". Sui social, fra i componenti delle associazioni agrigentine e fra diversi cittadini, rimbalza questo messaggio. In tanti, a quanto pare, si stanno dando appuntamento per recarsi al porto di Porto Empedocle ad andare ad accogliere il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete, che verrà poi trasferita, scortata dalla Guardia di finanza, al tribunale di Agrigento dove alle 15,30 inizierà l'interrogatorio davanti al gip Alessandra Vella. Il pm d'udienza sarà Gloria Andreoli.