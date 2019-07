Caso Sea Watch, Matteo Salvini twitta: "Attendo le decisioni sulla criminale tedesca"

Il ministro Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch. La capo missione Carola Rackete, è arrivata quest’oggi a Porto Empedocle. La 31enne comandante della Ong Sea Watch, è diretta al palazzo di giustizia di via Mazzini dove alle 15,30 è fissato l’interrogatorio di convalida del suo arresto .

“Si parte per Roma – scrive Salvini su Twitter -. Prima Ministero poi Consiglio dei ministri, nel mezzo la decisione del giudice sulla conferma o la revoca degli arresti per la criminale tedesca. Io non cambio idea: l’Italia prima di tutto”.

In queste ore Berlino si è schierata dalla parte di Carola Rackete, Il caso Sea Watch fa litigare l’Italia con la Germina. Salvini si schiera a difesa delle forze dell’ordine che sono intervenute a Lampedusa.

“Al presidente tedesco – scrive Salvini - chiediamo cortesemente di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle Forze dell’Ordine italiane. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi”.