Caso "Sea Watch3", la Guardia di finanza ha consegnato l'informativa alla Procura

La Guardia di finanza ha consegnato l'informativa - sul caso "Sea Watch3" - alla Procura di Agrigento.

A quanto pare, stando a quanto filtra dal fitto riserbo, non dovrebbero essere fatti né arresti, né tanto meno il sequestro della nave, battente bandiera olandese, della Ong tedesca.

In Procura, ad Agrigento, già la scorsa settimana - subito dopo lo sbarco di donne incinte, bambini e malati che erano sulla Sea Watch3 - è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta del classico, usuale, fascicolo che viene aperto, dalla Procura, ad ogni sbarco, per cercare di identificare gli eventuali "traghettatori di vite umane".