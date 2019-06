L'inchiesta sulla Sea Watch3, Salvini: "Spero che il giudice renda giustizia ai finanzieri"

"Voglio sperare che ci sia un giudice che renda giustizia ai quattro militari della Guardia di finanza e a un popolo di 60 milioni di persone che non vuole essere la discarica di Europa. E quindi che venga confermato l'arresto di questa criminale. Se così non fosse, il ministro dell'Interno ha già dato indicazione che venga prelevata e riportata a casa sua a Berlino". Lo ha detto a Cantù - secondo quanto riporta l'Ansa - il ministro dell'Interno, nonché vice premier, Matteo Salvini - .

"Questa è una criminale e i criminali devono andare in galera. Mi sembra che abbia detto: ho sbagliato manovra d'attracco. Allora cambia mestiere..." - ha

aggiunto, stando sempre a quanto riporta l'Ansa, il ministro Salvini - . Avere forzato il blocco "è stato un atto di guerra e i criminali di guerra vanno in galera" - ha sottolineato il ministro in un altro passaggio del suo intervento.

"Non volevo speronare la motovedetta o uccidere qualcuno, volevo solo salvare delle vite in pericolo. Ho fatto un errore". Carola Rackete, ai domiciliari in

un'abitazione top secret a Lampedusa, mette a punto la linea difensiva in vista dell'udienza di convalida del suo arresto. La comandante della Sea Watch3 si presenterà, appunto, domani pomeriggio ad Agrigento davanti al gip Alessandra Vella.

Il pm di Agrigento, Gloria Andreoli, formalizzerà i capi di imputazione nel corso dell'udienza di convalida secondo le impostazioni della Procura della Repubblica, guidata da Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella.