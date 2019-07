Caso "Sea Watch3", Patronaggio: "Valuteremo se impugnare la non convalida"

"Occorre leggere le motivazioni. Si valuterà un'eventuale impugnazione. Il nostro punto di vista era diverso. Per noi era necessitata l'azione di salvataggio e non era necessitata invece la forzatura del blocco, che riteniamo un atto un po' sconsiderato nei confronti della vedetta della Guardia di Finanza. E' evidente però che si rispettano le decisioni dei giudici". Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in merito alla decisione del Gip Alessandra Vella di non convalidare l'arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch.

"La richiesta di convalida dell'arresto di Carola Rackete è stata respinta: si evince quanto sia difficile muoversi in una materia che sconta forti tensioni politiche in cui qualsiasi decisione uno prenda ha sempre paura di sbagliare" - lo ha detto il procuratore Luigi Patronaggio mentre veniva ascoltato in commissione Antimafia.