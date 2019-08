"Scuole sicure", finanziato con 34mila euro il progetto del Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato finanziato per 34 mila 153,98 euro, dal Ministero dell’Interno, il “Progetto Scuole sicure” elaborato dall’amministrazione comunale per l’anno 2019/2020 e finalizzato ad iniziative di prevenzione e di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti nelle scuole.

Il finanziamento ministeriale deriva dal “Fondo per la sicurezza urbana” destinato alla prevenzione e al contrasto dell’uso di droghe nelle scuole. Il Comune di Agrigento era stato inserito nell’elenco dei 100 Comuni selezionati per l’accesso alle risorse del Fondo. Il progetto prevede la collaborazione diretta della Polizia Municipale che attiverà una serie di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole. Nei prossimi giorni la firma del Protocollo d'intesa in Prefettura.