Ribera, l'assessore incontra presidi e referenti delle scuole: si è discusso di legalità ed ecologia

“E’ stato un incontro molto positivo durante il quale si è deciso di dar vita a un gruppo di lavoro per la programmazione e la promozione degli eventi culturali”.

Sono queste le parole dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Montalbano, a margine dell’incontro avuto ieri, nella Sala dei Sindaci del palazzo municipale, tra l’amministrazione comunale e i dirigenti e i referenti delle scuole di ogni ordine e grado di Ribera.

I temi che saranno trattati sinergicamente scuola – comune sono: legalità, ecologia ed integrazione.

“E’ necessario lavorare insieme – afferma l’Assessore Montalbano sviluppare idee, unire persone per arricchire la nostra comunità. Ringrazio i presidi e i docenti per l’immediata disponibilità dimostrata e per quello che faranno”.