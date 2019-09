Stop allo spaccio, al bullismo e ai raid vandalici: tornano i controlli davanti le scuole

Niente spaccio di droga, atti di bullismo o raid vandalici. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il comando provinciale dei carabinieri - dislocando anche pattuglie a piedi - ha pianificato e disposto i nuovi servizi di prevenzione, davanti agli istituti scolastici di Agrigento e del resto della provincia, per garantire sicurezza e piena legalità agli studenti e maggiore serenità nei genitori.

I carabinieri, a debita distanza e magari anche in borghese, monitoreranno – secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento - gli orari strategici: il momento dell’ingresso e dell’uscita e magari anche, a seconda del tipo di istituto scolastico, quello della ricreazione. Così come è già accaduto anche in passato, i militari dell’Arma passeranno inosservati, ma ci saranno. Saranno sempre pronti ad intervenire in caso di necessità, ma soprattutto garantiranno prevenzione e repressione. Ad essere monitorato, in maniera particolare, sarà, ed è anche inevitabile che sia così, l’eventuale – allarmante – spaccio di sostanze stupefacenti davanti le scuole o nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici. Gli obiettivi sono chiari: mai più droga – né spaccio, né consumo - fra i banchi o lungo i corridoi e i bagni degli istituti scolastici. Mai più atti di bullismo o possibili raid vandalici nelle aree scolastiche.