Scuole aperte per i 2 giorni d'allerta "arancione", oggi invece chiuse per la verifica dei danni

L’allerta “arancione” non aveva convinto diversi sindaci dell’Agrigentino alla chiusura delle scuole, storia diversa per oggi. Nella giornata di “allerta gialla”, diversi istituti scolastici rimarranno chiusi.

A disporre lo stop delle lezioni, è stato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. Le scuole, dunque, rimarranno chiuse per “verificare i danni dovuti alle infiltrazioni d’acqua”.

Infiltrazioni e danni che si sarebbero registrati nei giorni dell’allerta arancione, quando alcuni istituti scolastici dell’Agrigentino sono rimasti regolarmente aperti dando vita alle normali lezioni. La chiusura e dunque la verifica delle problematiche dovute al maltempo, si terrà oggi. Una situazione che, a tratti, ha quasi del paradossale. Scuole chiuse anche a Licata, il sindaco Galanti, per via dell’allerta meteo ha “stoppato” le lezioni degli studenti licatesi.

Storia diversa per Agrigento, nella prima giornata di grande allerta il sindaco Firetto ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Niente da fare per il secondo giorno, quando l’allerta arancione non ha lasciato la città e le scuole sono state regolarmente aperte. Nella prima tranche di grande maltempo si contano non solo i danni, ma anche i paradossi.