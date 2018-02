Tentato furto all'istituto "Quasimodo", balordi messi in fuga: avviate le indagini

Hanno tentato di intrufolarsi all’interno dell’istituto comprensivo Quasimodo di Villaseta. E lo hanno fatto cercando, ripetutamente, di forzare la porta di ingresso della scuola. Qualcosa però, almeno per loro, è andato storto perché, ad un certo punto, forse in quanto messi in fuga da qualcosa o qualcuno, hanno dovuto rinunciare.

A fare la scoperta del danneggiamento al portone di ingresso sono stati, negli scorsi giorni, al momento della riapertura dell’istituto alcuni operatori scolastici. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto si è precipitata una pattuglia di carabinieri. I militari dell’Arma hanno constatato – secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei carabinieri – il danneggiamento e avviato subito le indagini per cercare di identificare chi ha cercato di forzare il portone. Sembra scontato che il danneggiamento fosse la premessa di un tentativo di furto.