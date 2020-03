Presunti maltrattamenti sui bambini, quattro maestre indagate

Violenze fisiche e verbali, testimoniate forse anche da riprese video oltre che dal racconto dei genitori. E'questa la ricostruzione fatta dal quotidiano La Sicilia.

Intorno alla vicenda al momento vi è ancora massimo riserbo, anche perché, come spiega il quotidiano catanese, le stesse insegnanti (che opererebbero in una scuola materna) non sarebbero state ancora nemmeno interrogate, per quanto siano già apparse davanti al Gip di Agrigento con l'assistenza dei propri legali.

Le indagini sarebbero partite dalle segnalazioni dei genitori. L'installazione delle telecamere in classe avrebbe permesso di verificare alcuni episodi.