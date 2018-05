Scuole dell'infanzia, contributi per le famiglie di Favara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

LAmministrazione Comunale informa le famiglie con bambini di età compresa tra i 2 e 6 che frequentano una scuola dellinfanzia della Città ed ivi residenti, possono presentare istanza per la richiesta di contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette presso i predetti servizi, per lanno educativo in corso.

Il contributo erogato sarà differenziato secondo le fasce di indicatore ISEE.

Il limite massimo di contributo è fissato in 1.500,00 annue. In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indice ISEE più basso. Il contributo da erogarsi alle famiglie non potrà cumularsi con altri per analoghe finalità . Listanza presentata da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Favara entro e non oltre la data del 31 maggio 2018.

Essa deve essere corredata da :

Attestazione di frequenza, riferita allintero anno scolastico o periodi di esso, rilasciata dal Responsabile del Servizio ( per richiesta contributo rette scolastiche)

Copia attestazione ISEE in corso di validità

Documentazione giustificativa degli importi versati per le rette di frequenza

Dichiarazione ai sensi di legge di non essere beneficiari di altri contributi, per la stessa fattispecie.