Scuola, pubblicato l’elenco degli aventi diritto alle borse di studio

Pubblicato sul sito internet www.provincia.agrigento.it del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l’elenco degli aventi diritto alle borse di studio 2016/2017. L’elenco si trova nella sezione “primo piano”, nella home page e all’albo pretorio on line dello stesso sito. L’elenco è consultabile anche nell’account twitter del Libero Consorzio “Stampa_LibConsAg”. I soggetti beneficiari sono 2.483, ai quali sarà corrisposto un importo massimo di 51,64 euro, quando saranno disponibili i fondi regionali. La verifica della documentazione degli aventi diritto è stata eseguita dai funzionari del settore “Politiche del lavoro e dell’Istruzione”. L’apposito elenco è stato inviato alla Regione.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, erano state inviate al Libero Consorzio Comunale di Agrigento dalle Istituzioni scolastiche di 2° grado della provincia, come previsto dal bando regionale, entro il mese di ottobre 2017.

Le istanze dovevano essere presentate dalle famiglie degli studenti alle scuole superiori di appartenenza, secondo quanto previsto nel bando pubblicato dalla Regione Siciliana, entro l’8 settembre 2017. Le borse di studio sono riservate a quelle famiglie in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94, redatto sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2015. Le borse di studio vengono assegnate quale sostegno alle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2016/2017.