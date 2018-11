Infiltrazioni d'acqua e rischio cedimenti? Chiusa la scuola "Manzoni"

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti per rischio distacco di calcinacci e cornicione. I pompieri, così come tanti altri interventi dello stesso genere stanno effettuando in queste ore, hanno subito messo la parte esterna dell'edificio in sicurezza. La scuola "Manzoni" di Favara, ospitata nei locali de "Il boccone del povero" è stata però momentaneamente chiusa. La decisione pare che sia stata presa, dopo le segnalazioni dei genitori, dall'ufficio tecnico comunale. E questo perché pare che all'interno dei locali vi siano infiltrazioni d'acqua piovana. Infiltrazioni che non lascerebbero tranquilli.

Per far fronte a quella che sembrerebbe essere un'emergenza - con i locali de "Il boccone del povero" chiusi verrebbero a mancare le aule disponibili - è stato convocato un tavolo tecnico, nel pomeriggio, in Comune. Si cerca, appare verosimile, una alternativa.