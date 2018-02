Prova a portar via i suoi bambini da scuola, viene chiamata la polizia

Avrebbe cercato di portar via i suoi tre figli dalla festa di Carnevale organizzata a scuola. Un insegnante e un operatore scolastico, probabilmente perché consapevoli della separazione che è in corso fra i coniugi, glielo avrebbero impedito e sarebbero stati aggrediti verbalmente e strattonati. Pare pure che uno dei due sia finito pesantemente sul pavimento. E’ dovuta intervenire la polizia di Stato – gli agenti della sezione “Volanti” in particolare – per riportare la calma e la serenità all’interno di un istituto scolastico dove è stato vissuto, e fronteggiato, un momento per niente semplice. E’ accaduto tutto nel centro storico di Agrigento.

All’interno dell’istituto scolastico era stata organizzata una festa di Carnevale: gli studenti erano tutti in maschera e si accingevano a festeggiare e a mangiare dolcetti tipici. Ad accompagnare a scuola i tre bambini è stata la mamma. Sembra verosimile che il papà li abbia attesi senza farsi vedere. Quando la donna è andata via, il genitore è entrato a scuola e pretendeva di portar via con se i tre piccini. Avrebbe potuto naturalmente farlo visto che è il padre e visto che fra i due coniugi è ancora in corso la separazione e non c’è un affidamento esclusivo della prole. Un insegnante e un operatore scolastico – forse perché, appunto, consapevoli del delicato momento familiare ed avendo la piena responsabilità dei minori - glielo hanno però impedito. Motivo per il quale il trentaduenne sarebbe andato, immediatamente, in escandescenze.

E’ stato composto il 113 e sul posto sono arrivate le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Agenti che hanno, naturalmente, riportato la calma e che hanno ricostruito l’accaduto. Il genitore arrabbiato, nel frattempo, si era però già allontanato. E’ stato naturalmente identificato e non è escluso che nelle prossime ore possa venire sentito dai poliziotti.