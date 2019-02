Scritte oltraggiose per una ragazza, identificata e ascoltata la vittima

Non soltanto è stata identificata, ma è stata anche ascoltata. E l’obiettivo, della polizia di Stato, non poteva che essere uno soltanto: dare un nome e cognome al “teppistello” che ha imbrattato i muri di tante palazzine private con scritte offensive ed oltraggiose nei confronti della giovane empedoclina. I poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, specie dopo gli appelli lanciati su Facebook, hanno avviato una serie di accertamenti e dei veri e propri passi investigativi per cercare di identificare il giovane – verosimilmente dovrebbe trattasi di un giovane empedoclino – che ha creato danni ed ha oltraggiato la ragazza.

Fitto è, naturalmente, il riserbo investigativo dei poliziotti del commissariato “Frontiera”. Pare però che la giovane – suo malgrado “bersaglio” di quelle scritte infamanti – non abbia saputo fornire elementi per consentire l’identificazione del writer vandalo. L’attività investigativa, inevitabilmente, prosegue anche perché quei raid vandalici hanno deturpato i muri di alcune palazzine. Si tratta di raid vandalici che, nei giorni scorsi, hanno fatto levare un coro unanime di sdegno e un appello accorato: “Fermate il teppistello”.

L’autore delle scritte oltraggiose e infamanti sarebbe stato, pare, ben cauto: avrebbe agito infatti laddove non ci sono telecamere di video sorveglianza, né pubbliche e nemmeno private. Quindi, di fatto, non avrebbe lasciato alcuna traccia o indizio, agli investigatori, per essere immediatamente identificato.