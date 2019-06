Scrive "sei la mia vita" sull'asfalto, dedica d'amore in centro città

Non si conosce, al momento, il destinatario o la destinataria della mega dedica d’amore in pieno centro cittadino, certo è che il gesto in sé è stato clamoroso e non apprezzato da tutti. In via Papa Luciani, in pieno centro cittadino, è apparsa sull'asfalto la scritta: “Sei la mia vita. Ti amo". Una dichiarazione d'amore realizzata con vernice spray nera e un po' di incoscienza.

Qualcuno, presumibilmente nella notte, ha voluto regalare un dolce risveglio alla sua amata. Peccato, però, che per farlo ha dovuto imbrattare l’asfalto e ancora oggi, dopo qualche giorno, non è stata ancora rimossa da nessuno.

La mega dichiarazione si trova in bella mostra in pieno centro città. Il presunto mister X ha scelto di farsi notare, usando delle parole al miele e scegliendo di scrivere su una delle strade più trafficate della città.