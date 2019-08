Screening uditivo neonatale, l'Asp cerca uno specialista

L'Asp cerca un dirigente medico, in possesso di specializzazione in Otorinolaringoiatria, da assegnare all'unità operativa complessa del presidio ospedaliero di Agrigento. Uno specialista che dovrà occuparsi di effettuare lo screening uditivo neonatale di secondo livello.

Il direttore dell'unità operativa, Ettore Bennici, ha chiesto la proroga dell'incarico medico professionale al medico otorinolaringoiatra Patrizia Zambito. L'Asp - il direttore generale Giorgio Giulio Santanocito - oltre a dare il via libera alla proroga dell'incarico ha approvato un avviso per cercare un dirigente medico, in possesso di specializzazione in Otorinolaringoiatria, per effettuare lo screening uditivo neonatale di secondo livello. Si tratta - secondo quanto previsto dall'azienda sanitaria provinciale - di un incarico di un anno.

Il deficit uditivo permanente infantile è un problema sanitario serio che colpisce 1-3 neonati su 1000; questa percentuale sale a valori del 4-5% nel caso di neonati con fattori di rischio o ricoverati nell'unità di terapia intensiva neonatale.