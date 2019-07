Oltre dieci scosse di terremoto in una settimana, Menfi continua a tremare

Non si arresta lo sciame sismico che ormai da alcuni giorni desta preoccupazione a Menfi.

Nella sola giornata di oggi, 21 luglio, si sono registrate due nuove scosse, una alle 11.41 e l'altra alle 11.56, tra sette e cinque chilometri dalla cittadina ad una profondità tra 9 e 10 chilometri. per una magnitudo tra 2,2 e 2,8. Sono in totale una decina le scosse registrate dal 16 luglio ad oggi, tutte fortunatamente di bassa intensità

"Gli episodi che hanno interessato il nostro territorio nelle ultime 96 ore hanno creato una certa e giustificata apprensione nella popolazione riportando alla memoria i tragici eventi del 1968 - ha scritto il sindaco Marilena Mauceri in un avviso pubblico -. Allo stato attuale non si riscontrano danni a strutture sensibili, come verificato dai tecnici comunali, e non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose".