Scoppia una rissa nel centro storico, fermato un giovane che girava a torso nudo

Rissa in strada nel centro storico in via Madonna degli Angeli, a pochi passi dalla scalinata. Diversi residenti, l'altra sera, - si legge sul quotidiano La Sicilia - hanno allertato i centralini delle forze dell'ordine, riferendo di una zuffa esplosa fra tre o quattro persone, per futili motivi.

Quando sul posto si sono presentate tre pattuglie dei poliziotti ed i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, i protagonisti della rissa si erano già dileguati. Le forze dell'ordine hanno setacciato la zona per risalire ai partecipanti ed hanno identificato solo un giovane a torso nudo. La sua posizione adesso è al vaglio degli investigatori.