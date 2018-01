Scoppia la rivolta in una comunità, 4 nigeriane arrestate e 5 denunciate

Rissa, lesioni personali, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. E' per queste ipotesi di reato che quattro nigeriane, fra i 18 e i 19 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Naro, sotto il coordinamento della compagnia di Licata. Cinque, invece, le minorenni che - per le stesse ipotesi di reato, a vario titolo, - sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Si tratta delle giovani che, durante il pomeriggio, hanno dato vita ad una vera e propria rivolta all'interno della comunità alloggio "Fondazione Immacolata Concezione" di piazza Cavour.

Contrariamente a quanto già accaduto ad Agrigento o in altri Comuni della provincia, questa volta, non s'è trattato di una protesta dovuta al malfunzionamento del Wi-Fi, alla mancanza di acqua calda o al cibo non gradito. Sarebbero emersi dei problemi burocratici circa il rilascio dei permessi di soggiorno. Difficoltà che hanno, di fatto, innescato la maxi protesta che s'è concretizzata nel danneggiamento della struttura, di mobili e suppellettili.

Alcuni carabinieri di Naro e di Licata, intervenuti per fermare le giovani donne e riportare la calma, sono rimasti leggermente feriti e hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari che hanno diagnosticato loro pochi giorni di prognosi.

La struttura di Naro ospita delle minorenni e delle giovanissime appena diventate maggiorenni. In questo periodo, le ospiti erano tutte nigeriane. Divampata la rivolta, gli operatori della comunità alloggio hanno chiamato - attraverso il 112 - i carabinieri. I militari dell'Arma sono giunti per riportare la calma, ma sono stati pesantemente strattonati e sono rimasti, dunque, leggermente feriti. Quattro giovanissime - dai 18 ai 19 anni - sono state arrestate e cinque, tutte ancora minorenni, sono state, invece, denunciate in stato di libertà.